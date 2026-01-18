EA7 Emporio Armani si prepara a sostenere le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, a poco più di 18 giorni dall’inaugurazione prevista il 6 febbraio allo Stadio di San Siro. Milano si avvicina all’evento con entusiasmo e volontà di accogliere atleti e visitatori, rafforzando il ruolo di città ospitale e dinamica nel contesto internazionale.

A poco più di 18 giorni dall’inaugurazione ufficiale – che si terrà il 6 febbraio allo Stadio di San Siro – Milano è pronta per dare tutto il supporto necessario al successo dei Giochi Olimpici e Paralimpici di Milano Cortina 2026. Ieri sera, in concomitanza con la Milano Fashion Week Men’s, EA7 Emporio Armani – Partner della Fondazione Milano Cortina 2026 e Official Outfitter dell’Italia Team, nonché Olympic and Paralympic Eyewear Partner di Milano Cortina 2026, ha riunito un parterre de rois negli spazi della boutique Emporio Armani di Via Manzoni per svelare i look e le iniziative dedicate ai giochi. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - EA7 Emporio Armani fa poker con le Olimpiadi

EA7 Emporio Armani verso i giochi olimpici

EA7 Emporio Armani ha presentato le divise ufficiali del team italiano per i Giochi Olimpici di Milano Cortina, simbolo di eleganza e stile sportivo. Le nuove creazioni, svelate in un suggestivo evento a Piazzetta Croce Rossa, rappresentano un connubio tra tradizione e innovazione. Questa collezione riflette l’impegno di EA7 nel coniugare design di alta qualità con l’identità sportiva italiana, evidenziando il ruolo di Armani come partner ufficiale dell’evento olimpico.

Xiaomi diventa partner di EA7 Emporio Armani Olimpia Milano, per una “resistenza leggendaria”

Xiaomi annuncia la partnership con EA7 Emporio Armani Olimpia Milano, diventando sponsor ufficiale nelle categorie smartphone e tablet. Leader nel settore dell’elettronica di consumo e dell’Internet of Things, Xiaomi conferma il suo impegno nel supportare progetti di resistenza e innovazione, affiancando una delle squadre più rappresentative del basket italiano. Questa collaborazione rafforza l’attenzione di Xiaomi verso il mondo dello sport e della tecnologia, puntando a un futuro di crescita condivisa.

