bando mense deserto il comune ci riprova

Il Comune di Bologna si appresta a rilanciare la gara per il servizio di refezione scolastica, dopo che la precedente, andata deserta lo scorso maggio, non ha portato a risultati. Con questa nuova iniziativa, l’amministrazione intende garantire il servizio alle scuole della città, affrontando le sfide legate alla gestione e alla qualità delle mense scolastiche.

Il Comune di Bologna, dopo la gara andata deserta lo scorso maggio, si prepara a pubblicare un nuovo bando per l'aggiudicazione del servizio di refezione scolastica.Ma prima l'amministrazione ha deciso di aprire una "consultazione preliminare di mercato", con l'obiettivo di attivare un "dialogo. Bolognatoday.it

