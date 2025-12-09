La Link ci riprova bando riaperto C’è ancora tempo per Odontoiatria

La Link University riapre il bando di ammissione per il corso di Odontoiatria, offrendo nuove opportunità agli aspiranti studenti delle Marche. Dopo aver introdotto il suo ateneo anche a Macerata, l’università privata torna a promuovere l’iscrizione, consentendo a chi desidera intraprendere questa carriera di cogliere ancora questa occasione.

La Link University, l’ateneo privato arrivato quest’anno nelle Marche e anche a Macerata, ci riprova. Sono stati riaperti, infatti, i termini per l’iscrizione al test di ingresso per la facoltà di Odontoiatria e protesi dentaria nella sede di villa Cola a Macerata. Il test di ammissione si svolgerà poco prima di Natale, il 18 dicembre, mentre per iscriversi c’è tempo fino al 15. La novità circola sui volantini che stanno facendo il giro della città e non solo, ma anche sul sito ufficiale della Link che rimanda al relativo bando. Nella sede di Macerata del corso di laurea i posti a disposizione sono 31. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it