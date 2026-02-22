L' ex cementificio sarà bonificato e diventerà un' isola ecologica

Il sito dell'ex cementificio di via Santa Maria Capua Vetere a Capua sta per essere bonificato, dopo aver subito una sospensione causata dal ritrovamento di amianto. Le operazioni di smaltimento dei rifiuti e di pulizia proseguono rapidamente, con l’obiettivo di trasformare l’area in un’isola ecologica. I lavori, che hanno richiesto un intervento speciale, stanno per concludersi e rappresentano un passo importante per il territorio. La zona si prepara a cambiare volto.

Per evitare che, a bonifica avvenuta, l'area possa ritornare ad essere meta di nuovi smaltimenti illeciti sarà realizzata, dall'Ente d'Ambito, nei prossimi mesi una moderna e attrezzata isola ecologica, grazie ad un finanziamento di 700mila euro assegnato dalla Regione Campania. Si tratta del primo intervento realizzato a Capua rientrato nei 17 siti prioritari delle province di Napoli e Caserta - individuati dalla struttura commissariale diretta dal Generale Vadalà - compresi nelle gare d’appalto indette a novembre 2025 e aggiudicate dal commissario a gennaio 2026. La provincia di Caserta nell'ambito di queste gare è interessata per un importo di 6,4 milioni di euro investiti su 17 siti prioritari distribuiti su 11 comuni: Capua (1 sito), Casal di Principe (6 siti), Caserta (2), Frignano (1), Gricignano d’Aversa (1), Lusciano (1), Marcianise (1), Mondragone (2), Orta di Atella (1), San Tammaro (1) e Teverola (2). 🔗 Leggi su Casertanews.it

