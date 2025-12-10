Sapori sospesi sulla laguna | dentro il ristorante panoramico più suggestivo di Mestre | VIDEO

Veneziatoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Scopri il ristorante panoramico più suggestivo di Mestre, un luogo unico che unisce design contemporaneo e una vista mozzafiato sulla laguna. Con grandi vetrate e un ambiente luminoso, offre un’esperienza culinaria immersa in un panorama urbano e naturale, dove i sapori si mescolano in un contesto suggestivo e raffinato.

Una struttura dal design contemporaneo che svetta sul panorama urbano e regala una vista sorprendente sulla laguna, grandi vetrate e un ambiente luminoso, dove la città sembra sfumare in lontananza. Il diciassettesimo piano della Hybrid Tower di Mestre ospita Aki Restaurant, la cui offerta. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

Immagine generica