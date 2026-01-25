Prima pagina Gazzetta dello Sport | Roma-Milan vietato fermarsi

La prima pagina della Gazzetta dello Sport di oggi, domenica 25 gennaio 2026, si concentra sulla sfida tra Roma e Milan. Un confronto importante che promette emozioni e determinazione da entrambe le squadre. In questa edizione si approfondiscono le ultime notizie sul calcio, con particolare attenzione alle novità del calciomercato e alle strategie dei due club. Un appuntamento da non perdere per gli appassionati di calcio e tifosi di entrambe le formazioni.

Questa è la prima pagina de 'La Gazzetta dello Sport', in edicola oggi, domenica 25 gennaio 2026. Roma-Milan, vietato fermarsi. Napoli, Conte in emergenza. Thuram alla Gazzetta dello Sport: Dai Juve, vinco con te.

