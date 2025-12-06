Aviaria negli Usa il primo caso umano di virus H5N5 | morto il paziente infettato

Identificato negli Stati Uniti il primo caso umano al mondo di virus dell’influenza aviaria A(H5N5). Lo ha reso noto l’Oms: «Il paziente ha sviluppato sintomi, tra cui febbre, durante la settimana terminata il 25 ottobre. Nella settimana terminata l’8 novembre è stato ricoverato in ospedale per una grave malattia ed è successivamente deceduto il 21 novembre». La vittima «deteneva pollame e uccelli domestici». L’ Organizzazione Mondiale della Sanità ha spiegato che la vittima era «un adulto con patologie pregresse residente nello Stato di Washington», che « deteneva pollame da cortile e uccelli domestici ». 🔗 Leggi su Lettera43.it

