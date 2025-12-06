Aviaria negli Usa primo caso umano al mondo | morto il paziente infettato dal virus
(Adnkronos) – E' stato identificato negli Usa il primo caso umano al mondo di virus dell'influenza aviaria A(H5N5). Lo annuncia l'Oms, descrivendo i passaggi che hanno portato alla conferma dell'infezione in "un adulto con patologie pregresse residente nello Stato di Washington", morto in ospedale. L'indagine di sanità pubblica ha rilevato che "il paziente deteneva pollame .
