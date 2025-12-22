Risanamento allarme degrado a Ritiro e Santa Chiara | il cronoprogramma di Trovato per demolizioni e cantieri

Il degrado urbano a Ritiro e Santa Chiara preoccupa la comunità locale, con immobili abbandonati e condizioni di incuria evidenti. Il consigliere comunale Giandomenico La Fauci ha sottolineato l'urgenza di interventi concreti per contrastare questa situazione. Trovato ha predisposto un cronoprogramma che prevede demolizioni e cantieri per migliorare la sicurezza e la vivibilità delle zone interessate, con l’obiettivo di restituire decoro e funzionalità agli spazi pubblici.

Il degrado urbano torna al centro del dibattito a Messina. Il consigliere comunale Giandomenico La Fauci ha denunciato una situazione ormai insostenibile nelle zone di Ritiro e Santa Chiara, evidenziando immobili abbandonati trasformati in discariche a cielo aperto, con porte e finestre lasciate. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

