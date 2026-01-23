VIDEO | Messina libera ex Lavatoio e via San Jachiddu | al via bonifica e demolizioni per risanamento urbano

A Messina sono iniziati interventi di bonifica e demolizione nell’ex Lavatoio e in via San Jachiddu, parte di un più ampio progetto di risanamento urbano. Questi interventi mirano a recuperare e valorizzare spazi pubblici abbandonati, contribuendo a migliorare la fruibilità e la qualità dell’ambiente cittadino. L’intervento, coordinato dalla Struttura commissariale regionale, rappresenta un passo importante nel processo di riqualificazione urbana della città.

Spazi pubblici abbandonati a Giostra tornano fruibili grazie agli interventi di bonifica e demolizione dell’ex Lavatoio e della curva di via San Jachiddu, parte del più ampio programma di risanamento urbano a Messina coordinato dalla Struttura commissariale guidata dal presidente della Regione.🔗 Leggi su Messinatoday.it Leggi anche: VIDEO | Risanamento, in via Ennio Quinto partono le demolizioni: giù le prime baracche Risanamento, allarme degrado a Ritiro e Santa Chiara: il cronoprogramma di Trovato per demolizioni e cantieriIl degrado urbano a Ritiro e Santa Chiara preoccupa la comunità locale, con immobili abbandonati e condizioni di incuria evidenti. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Iran: oltre 12000 vittime nel grande massacro delle proteste, ucciso anche un ex studente dell'Università di Messina. Il liceo “Emilio Ainis”, già socio fondatore del presidio di LIBERA a Messina nel 2014, si costituisce come Presidio Scolastico di LIBERA, per testimoniare ancora di più che la scuola, con la sua presenza e le sue attività, è il luogo in cui si pongono le basi per c - facebook.com facebook

È possibile cercare altre notizie e contenuti video collegati allo stesso argomento trattato.