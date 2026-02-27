Riposto ciclone Harry | martedì la consegna dei lavori del primo bacino

Martedì prossimo sarà consegnato ufficialmente il primo bacino del porto di Riposto, segnando un passo importante per lo sviluppo marittimo ed economico della città. La consegna rappresenta un momento chiave per il completamento dell’intervento e coinvolge le autorità locali e i responsabili dei lavori. La cerimonia si terrà nel rispetto delle procedure previste per questo tipo di operazioni.

Una data importante per il futuro marittimo ed economico di Riposto: martedì prossimo saranno ufficialmente consegnati i lavori del primo bacino del porto. L'annuncio arriva dal deputato regionale del Mpa, Santo Primavera, che ha coordinato l’iter burocratico e tecnico per sbloccare una. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it Riposto, la giunta comunale chiede lo stato di emergenza dopo i danni del ciclone HarryLa giunta municipale di Riposto questa mattina ha deliberato la richiesta dello stato di emergenza per il territorio comunale a seguito dei... Riposto, sopralluogo al primo bacino per l’ormeggio delle unità di pescaÈ una corsa contro il tempo a Riposto per dare risposte rapide e garantire l’ormeggio delle unità di pesca che non possono attraccare al porto... Scorrendo puoi consultare contenuti correlati. Temi più discussi: Dopo il Ciclone Harry in Sicilia, procedure semplificate per rifare i lidi; Riposto, via alle misure di sostegno per le abitazioni private danneggiate dal ciclone Harry; Riposto, via alle misure disostegno per le abitazioni private danneggiate dal ciclone Harry; Riposto, contributi per case danneggiate dal ciclone Harry. Riposto, martedì la consegna dei lavori del primo bacino del porto. Sammartino: Impegno rispettatoDopo i sopralluoghi dei giorni scorsi al porto di Riposto in vista del ripristino in somma urgenza di circa cento metri di banchina del molo foraneo ecco finalmente una buona notizia: martedì prossimo ... gazzettinonline.it Riposto, attivata la misura di immediato sostegno per le abitazioni danneggiate dal ciclone Harry. Scadenza l’8 marzoA seguito degli eventi meteorologici eccezionali che hanno interessato anche il Comune di Riposto, a seguito del passaggio del ciclone Harry, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha adottato l’ord ... gazzettinonline.it Dopo gli eventi meteo eccezionali legati al passaggio del ciclone Harry che hanno colpito anche Riposto, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha adottato l’ordinanza per i primi interventi urgenti di Protezione Civile sul territorio. #Riposto #Sicilia #Maltemp - facebook.com facebook