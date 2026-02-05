Riposto sopralluogo al primo bacino per l’ormeggio delle unità di pesca

A Riposto si lavora senza sosta per sistemare il primo bacino destinato all’ormeggio delle barche dei pescatori. Le imbarcazioni che di solito attraccano al porto commerciale non possono entrare, perché il ciclone Harry ha causato danni seri. La corsa contro il tempo coinvolge tecnici e operai che cercano di preparare lo spazio il prima possibile, per evitare che i pescatori restino senza punti d’ormeggio.

È una corsa contro il tempo a Riposto per dare risposte rapide e garantire l’ormeggio delle unità di pesca che non possono attraccare al porto commerciale, gravemente danneggiato dal ciclone Harry. In quest’ottica oggi si è svolto un sopralluogo congiunto al primo bacino turistico di Riposto.🔗 Leggi su Cataniatoday.it

Il deputato regionale del Mpa Santo Primavera ha annunciato che il primo bacino del porto di Riposto può essere riaperto.

Nel pomeriggio di ieri, il deputato Luca Sbardella e il senatore Salvo Pogliese di Fratelli d’Italia hanno effettuato un sopralluogo a Riposto, con particolare attenzione al porto, gravemente danneggiato dal ciclone Harry.

