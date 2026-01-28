niscemi dopo la frana scatta il piano di riorganizzazione sanitaria

Dopo la frana che ha colpito Niscemi, l’assessorato regionale alla Salute ha deciso di intervenire subito. È partito un piano di riorganizzazione dei servizi sanitari, con l’obiettivo di gestire meglio l’emergenza e garantire assistenza ai cittadini. Le autorità stanno lavorando per ripristinare quanto prima i servizi e assicurare la sicurezza di tutti.

L'assessorato regionale alla Salute interviene per gestire l'emergenza. Dopo la frana che ha colpito il territorio di Niscemi, prende ufficialmente il via una profonda riorganizzazione dei servizi sanitari locali. Il provvedimento è contenuto in un atto di indirizzo dell'assessore regionale alla Salute, Daniela Faraoni, nella foto d'apertura, che nella giornata di ieri, 27 gennaio, ha effettuato un sopralluogo nel comune del Nisseno. Il documento è stato trasmesso ai direttori generali delle Asp di Caltanissetta e Catania e al responsabile della Centrale operativa 118 di Caltanissetta ed Enna.

Una frana si è sviluppata nel quartiere Sante Croci di Niscemi, coinvolgendo diversi chilometri di territorio.

A Niscemi, alcune abitazioni si trovano in condizioni precarie a causa di una recente frana che ha interessato l’altopiano su cui sorge il paese.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

