Lissone ha organizzato una giornata dedicata alla prevenzione delle malattie legate all’invecchiamento. L’obiettivo è sensibilizzare gli anziani e le loro famiglie sull’importanza di prendersi cura della salute, anche attraverso semplici controlli e comportamenti corretti. L’evento ha attirato molte persone, desiderose di scoprire come vivere meglio e più a lungo.

Una giornata dedicata alla prevenzione delle malattie collegate all’invecchiamento per stimolare l’attenzione alla cura durante la terza età. E poi un’iniziativa realizzata insieme alle scuole elementari e medie per guardare a un futuro più sostenibile, in cui ciascuno faccia la sua parte per migliorare l’ambiente in cui viviamo, tra laboratori, contest creativi e percorsi educativi. E ancora una mostra, che già oggi si può visitare, su questi stessi temi, e che espone opere d’arte realizzate con materiali di recupero. Senza dimenticare un incontro con gli studenti dell’Istituto superiore Giuseppe Meroni insieme alla nota psicologa e criminologa Roberta Bruzzone per parlare di disagio giovanile, guardando alle forme che il fenomeno sta prendendo in questi tempi, tra rabbia e solitudine dei ragazzi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Dalla prevenzione alla sostenibilità. Lissone mette in rete il benessere

Approfondimenti su Lissone Benessere

Il governo ha appena avviato una campagna per incentivare la riqualificazione degli edifici.

Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia.

Ultime notizie su Lissone Benessere

Argomenti discussi: Dalla prevenzione alla sostenibilità. Lissone mette in rete il benessere; Stati generali ambiente e salute: focus su prevenzione e politiche integrate; Lotta gli sprechi e costruzione di una cultura della sostenibilità ambientale, un anno di crescita per la Stoviglioteca comunale; 25 gennaio: Giornata Nazionale della Prevenzione Veterinaria - Una sola salute.

Dalla prevenzione alla sostenibilità. Lissone mette in rete il benessereUna giornata dedicata alla prevenzione delle malattie collegate all’invecchiamento per stimolare l’attenzione alla cura durante la terza età. E poi un’iniziativa realizzata insieme alle scuole element ... ilgiorno.it

Alla Reggia di Caserta sabato prevenzione e assicurazionePrevenzione e assicurazione come strumenti complementari per tutelare la salute delle persone e la sostenibilità del sistema sanitario. È questo il filo ... napolivillage.com

GENNAIO È IL MESE DELLA PELLE NUOVA Alla Farmacia Centrale Lissone nasce il RITUALE PREVENZIONE RUGHE Un percorso completo che deterge, tratta e valorizza la pelle del viso, per risultati visibili e una sensazione di benessere profon - facebook.com facebook