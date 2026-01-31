Dalla prevenzione alla sostenibilità Lissone mette in rete il benessere
Lissone ha organizzato una giornata dedicata alla prevenzione delle malattie legate all’invecchiamento. L’obiettivo è sensibilizzare gli anziani e le loro famiglie sull’importanza di prendersi cura della salute, anche attraverso semplici controlli e comportamenti corretti. L’evento ha attirato molte persone, desiderose di scoprire come vivere meglio e più a lungo.
Una giornata dedicata alla prevenzione delle malattie collegate all’invecchiamento per stimolare l’attenzione alla cura durante la terza età. E poi un’iniziativa realizzata insieme alle scuole elementari e medie per guardare a un futuro più sostenibile, in cui ciascuno faccia la sua parte per migliorare l’ambiente in cui viviamo, tra laboratori, contest creativi e percorsi educativi. E ancora una mostra, che già oggi si può visitare, su questi stessi temi, e che espone opere d’arte realizzate con materiali di recupero. Senza dimenticare un incontro con gli studenti dell’Istituto superiore Giuseppe Meroni insieme alla nota psicologa e criminologa Roberta Bruzzone per parlare di disagio giovanile, guardando alle forme che il fenomeno sta prendendo in questi tempi, tra rabbia e solitudine dei ragazzi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
