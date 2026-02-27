Rio Ave l’ex Parma e Cagliari Bruno Alves è il nuovo direttore sportivo | c’è l’annuncio!

Il Rio Ave, squadra portoghese che gioca nella Liga Portugal, ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Bruno Alves come nuovo direttore sportivo. Alves, ex calciatore che ha vestito le maglie di Parma e Cagliari, è stato presentato attraverso un comunicato del club. L’annuncio arriva pochi giorni dopo la conclusione delle trattative ufficiali tra le parti, senza ulteriori dettagli sui termini dell’accordo.

