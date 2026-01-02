Ottolini Juve tutto in pochissime ore | ecco quando potrebbe arrivare l’annuncio dell’ufficialità del nuovo direttore sportivo bianconero

Si avvicina l’annuncio ufficiale del nuovo direttore sportivo della Juventus, previsto nelle prossime ore. Dopo un percorso di riorganizzazione societaria, l’operazione rappresenta un passaggio importante per il futuro della squadra. Restano da definire gli ultimi dettagli, ma l’arrivo del nuovo dirigente sembra ormai imminente, segnando una fase di consolidamento e programmazione per i bianconeri.

Ottolini Juve, ci siamo: questione di ore per l’annuncio del nuovo direttore sportivo, ultimo tassello della riorganizzazione societaria. Il 2026 della Juventus inizia con un passaggio istituzionale fondamentale, destinato a chiudere definitivamente il cerchio della complessa riorganizzazione interna avviata dalla proprietà. Secondo quanto riportato con grande enfasi dall’edizione odierna di Tuttosport, i tempi sono ormai maturi per l’annuncio che tutto l’ambiente bianconero stava aspettando con trepidazione. La nomina di Claudio Ottolini a nuovo direttore sportivo del club non è più una semplice indiscrezione giornalistica, ma una realtà imminente: si tratta ormai di una questione di ore, con l’ufficialità che potrebbe essere diramata tramite i canali del club già nella giornata di oggi, venerdì 2 gennaio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

