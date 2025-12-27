Ottolini Juventus tutto pronto per l’annuncio del nuovo direttore sportivo | quando verrà ufficializzato dalla società? Spunta la data

Ottolini Juventus, conto alla rovescia per la firma: l’insediamento del nuovo dirigente è atteso subito dopo Capodanno per iniziare il mercato. L’assetto dirigenziale della Juventus è pronto a completarsi definitivamente con l’inserimento di un tassello ritenuto fondamentale per la gestione sportiva presente e futura del club. Dopo settimane di intense indiscrezioni e voci di corridoio sempre più insistenti, è finalmente arrivato il momento della svolta per l’investitura ufficiale di Marco Ottolini nel ruolo di nuovo direttore sportivo. La società bianconera sta pianificando con estrema cura ogni minimo dettaglio per garantire un inserimento fluido e immediatamente operativo, aspetto cruciale in un mese frenetico e strategico come quello di gennaio. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

