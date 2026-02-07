Spalletti | Yildiz? Il suo rinnovo la dice lunga su dove vuole arrivare la Juve
Luciano Spalletti guarda già alla prossima partita con la Lazio e lascia intendere che il rinnovo di Yildiz parla chiaro sulle ambizioni della Juventus. Il tecnico bianconero si dice felice di avere il giovane in rosa il più a lungo possibile, sottolineando quanto sia importante per il progetto della squadra. La notizia del prolungamento fa discutere i tifosi, mentre la Juventus si prepara a scendere in campo con la voglia di confermarsi in campionato.
"Ci siamo vestiti tutti così perché è un giorno importante per il futuro della Juventus. È significativo sulle intenzioni di questo club ed è bellissimo pensare di avere Kenan in squadra più anni possibile". Spalletti apre così la conferenza alla vigilia di Juve-Lazio, parlando pochi minuti dopo la firma del turco. Poi però proietta le propria idea sulla partita: "Yildiz è a disposizione, oggi ha sviluppato tutto l’allenamento con la squadra. Conceicao e Kelly hanno lavorato a parte oggi, c’è da valutare domani". in aggiornamento . 🔗 Leggi su Gazzetta.it
Approfondimenti su Yildiz Juve
Spalletti e Yildiz, la Juve vuole il doppio rinnovo: il mister non ha fretta, Kenan aspetta l'offerta giusta
La Juventus valuta il rinnovo di Spalletti e Yildiz, con un’attenzione particolare alle garanzie necessarie per il futuro.
Spalletti Juve, pronto il rinnovo al 2028: Lucio non ha fretta e vuole garanzie sul mercato. Non solo Yildiz, le 3 richieste
L’allenatore Spalletti e la Juventus sono vicini a un rinnovo contrattuale fino al 2028.
TICKET SPALLETTI YILDIZ PER IL FUTURO MA LA STAGIONE È LUNGA, FUTURO KOLO IN 48 ORE MOMBLANO GJUST
Ultime notizie su Yildiz Juve
Argomenti discussi: Di Canio critica Spalletti per l'esclusione di Yildiz: La Juve non può permettersi queste scelte; Straordinari Juve, ma Yildiz e Cambiaso...: Spalletti vuole tutto e non fa sconti; Yildiz infortunato e sostituito, Spalletti: Ha un po' di dolore camminando, difficile ci sia giovedì; Yildiz-Juve, passi avanti sul rinnovo: per Spalletti una garanzia in più.
Spalletti: Rinnovo Yildiz fa capire quali sono le intenzioni della JuventusLuciano Spalletti sta parlando in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Lazio gara valida per la 24ª giornata di Serie A. TuttoJuve.com sta riportando le sue parole ... tuttojuve.com
Spalletti: Rinnovo Yildiz fa capire quali sono le intenzioni della Juventus. Kenan è a disposizione. Domani valuteremo Kelly e ConceicaoLuciano Spalletti sta parlando in conferenza stampa alla vigilia della gara contro la Lazio gara valida per la 24ª giornata di Serie A. TuttoJuve.com sta riportando le sue parole ... tuttojuve.com
. @juventusfc, Spalletti: "Yildiz è a disposizione. Conceição e Kelly sono da valutare per domani" x.com
Yildiz-Juve 2030: è fatta per il rinnovo, ecco le cifre. Che attesa per la conferenza di Spalletti! facebook
È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.