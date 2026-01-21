Mercato Inter tutte le cifre dell’affare Jakirovic | ecco quando arriverà la firma sul contratto

L'affare Jakirovic con l'Inter si avvicina alla fase finale, con dettagli economici e condizioni contrattuali ormai definiti. In questa analisi vengono illustrate le cifre relative al cartellino, alle eventuali percentuali sulla futura rivendita e alle tempistiche di firma. Un approfondimento per seguire con chiarezza l'andamento del trasferimento e le sue implicazioni per il mercato nerazzurro.

Inter News 24 Mercato Inter, ecco tutte le cifre dell’affare Jakirovic: dal cartellino fino alla percentuale per la futura rivendita. L’Inter continua a guardare al futuro e mette a segno un altro colpo di prospettiva pescando nuovamente in casa Dinamo Zagabria. Dopo l’operazione Sucic, il club nerazzurro si è assicurato Leon Jakirovi?, difensore centrale mancino considerato uno dei talenti più brillanti del panorama balcanico. Il calciatore, che ha appena compiuto 18 anni, è atteso a Milano già nella giornata di domani per sostenere le visite mediche di rito e apporre la firma sul contratto. L’operazione, rivelata dall’esperto di mercato Gianluca Di Marzio, è stata chiusa sulla base di una parte fissa da 2 milioni e 500 mila euro, a cui si aggiungeranno altri 2,5 milioni di bonus legati al raggiungimento di determinati obiettivi. 🔗 Leggi su Internews24.com

