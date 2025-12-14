Rinnovo Salemaekers accordo vicino? Le novità parlano chiaro sul fronte rossonero | accordo possibile fino al 2030 per l’esterno belga I dettagli
Sul fronte rinnovi in casa Milan, si fanno avanti importanti novità riguardanti Salemaekers. Secondo quanto riportato, l’esterno belga potrebbe prolungare il suo contratto fino al 2030, con un adeguamento economico. La situazione si avvicina a una svolta, con un accordo che sembra ormai possibile nelle prossime settimane.
Rinnovo Salemaekers, accordo vicino? Secondo Nicolò Schira, l’esterno belga è pronto a prolungare con i rossoneri fino al 2030 con adeguamento Arrivano importanti novità sul fronte rinnovi in casa Milan. Come rivelato in esclusiva dal giornalista esperto di mercato Nicolò Schira, Alexis Saelemaekers, esterno belga classe 1999, è ormai vicinissimo a prolungare il proprio contratto . Calcionews24.com
Rinnovo Salemaekers, accordo vicino? Secondo Nicolò Schira, l’esterno belga è pronto a prolungare con i rossoneri fino al 2030 con adeguamento - Secondo Nicolò Schira, l’esterno belga è pronto a prolungare con i rossoneri fino al 2030 con adeguamento Arrivano importanti novità sul fronte rinnovi in casa Mil ... calcionews24.com