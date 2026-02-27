Il Valencia Basket ha annunciato il rinnovo di contratto di Jaime Pradilla, mantenendolo nel roster per un altro periodo. L’accordo definitivo garantisce la permanenza del giocatore, considerato una figura importante per la squadra. La conferma arriva dopo trattative che hanno portato alla firma di un nuovo accordo, senza indicare dettagli specifici sul contenuto.

Un accordo definitivo rafforza la continuità di una pedina chiave del Valencia Basket, consolidando la presenza di Jaime Pradilla nel progetto sportivo fino al termine della stagione 2027–28. L’intesa riflette l’importanza del giocatore all’interno della rotazione e segnala l’impegno del club verso stabilità e crescita nelle competizioni europee e nazionali. Il Valencia Basket ha formalizzato l’accordo con l’ala grande della nazionale spagnola Jaime Pradilla, 2,02 m di altezza, originario di Saragozza e nato il 3 gennaio 2001, ora 25 anni. Il rinnovo garantisce al club la permanenza del giocatore fino al termine della stagione 2027–28. In questa stagione di EuroLeague Pradilla sta registrando una media di 6,8 punti, 3,8 rimbalzi e 2,1 assist a partita. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Rinnovo di Jaime Pradilla: Valencia lo conferma

