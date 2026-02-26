Rinnovo Pinsoglio | la Juventus lo conferma come terzo portiere fino al 2027

Nel contesto di una Juventus impegnata in una fase di riorganizzazione tecnica, la società sceglie di puntare sulle certezze interne per garantire stabilità ed equilibrio nello spogliatoio. Carlo Pinsoglio resta una presenza affidabile tra i pali e il rinnovo contrattuale rafforza il legame tra lo spogliatoio e il gruppo tecnico, offrendo continuità in un periodo di evoluzione del reparto portieri. Il contratto viene rinnovato fino a giugno 2027, legando Pinsoglio ancora una volta al club. Nato nel 1990, il portiere ha raggiunto dieci stagioni consecutive con la maglia juventina, essendo stabilmente in prima squadra dal 2017. Questa lunga permanenza rappresenta un valore di esperienza e dedizione al progetto, offrendo al gruppo una figura di riferimento pronta a sostenere il gruppo nei momenti di allenamento e di gara. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

