Rinnovo Conte c’è la conferma | De Laurentiis fa all-in!

Il Napoli conferma il rinnovo di contratto con Antonio Conte, sottolineando l’intenzione di proseguire nel progetto di continuità. Il presidente Aurelio De Laurentiis intende rafforzare ulteriormente la collaborazione con l’allenatore, dopo una stagione considerata positiva da entrambe le parti. Questa decisione mira a garantire stabilità e continuità nel percorso tecnico e sportivo del club, consolidando il rapporto già avviato e puntando a ulteriori obiettivi futuri.

Il Napoli guarda avanti e pensa alla continuità. Il presidente Aurelio De Laurentiis è pronto a fare un passo deciso per consolidare il rapporto con Antonio Conte, protagonista di una stagione giudicata positiva da entrambe le parti, dopo il trionfo straordinario della scorsa annata. Secondo quanto confermato da La Repubblica, il club azzurro starebbe lavorando a un nuovo accordo che rafforzerebbe il legame tra l'allenatore e la società, proiettando il progetto tecnico oltre l'orizzonte immediato. Una scelta che conferma la volontà del Napoli di dare stabilità e visione al proprio percorso, con il leccese in panchina.

