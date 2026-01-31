Maignan Juve fine dei giochi | il francese è nella sede del Milan ora la firma sul rinnovo del contratto I dettagli

La trattativa tra Mike Maignan e la Juventus si è definitivamente chiusa. Il portiere francese è già nella sede del Milan, pronto a firmare il nuovo contratto. Le speranze dei bianconeri di portarlo a parametro zero sono svanite. Ora è tutto fatto: Maignan resta rossonero.

Maignan Juve, le speranze della dirigenza bianconera di un ingaggio a parametro zero tramontano con la firma ufficiale del francese in sede. Le dinamiche del calciomercato vivono di attimi, di opportunità da cogliere al volo e di porte che si chiudono improvvisamente davanti a scenari suggestivi. È esattamente quanto accaduto nelle ultime ore con la notizia che arriva direttamente da Milano e che ha un impatto indiretto ma significativo sulle strategie future. Mike Maignan si è presentato presso la sede del Milan per formalizzare un accordo atteso da tempo. L’estremo difensore, riconosciuto universalmente per la sua esplosività atletica, la capacità di guidare la difesa e un gioco con i piedi da regista aggiunto, ha messo la firma sul rinnovo del contratto fino al 2031. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

Maignan Juve, fine dei giochi: il francese è nella sede del Milan, ora la firma sul rinnovo del contratto.

Il rinnovo di Mike Maignan con il Milan sembra ormai vicino alla conclusione.

Oggi il portiere francese Mike Maignan firma il suo nuovo contratto con il Milan.

