Ring pro ultrahuman con batteria di 15 giorni e jade ai biointelligent

Da mondoandroid.com 27 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ultrahuman ha annunciato due prodotti innovativi: la Ring PRO, un anello intelligente di nuova generazione con una batteria che dura fino a 15 giorni, e Jade, un assistente IA definito biointelligente. La Ring PRO si propone come un dispositivo versatile e duraturo, mentre Jade integra tecnologie di intelligenza artificiale avanzata. Entrambi i prodotti sono stati presentati come novità significative dall’azienda.

Ultrahuman presenta due novità di rilievo: la Ring PRO, anello intelligente di nuova generazione, e Jade, assistente IA “biointelligente”. l’articolo sintetizza caratteristiche chiave, autonomia, sicurezza e disponibilità, offrendo una panoramica accurata dei dettagli annunciati e delle implicazioni per gli utenti. la ring pro propone una architettura in titanio e una palette di colori selezionata: bionic gold, space silver, aster black e raw titanium. è disponibile in taglie da 5 a 14 e punta a offrire durata nel tempo e affidabilità durante l’uso quotidiano. la ring pro si caratterizza per una struttura in titanio e una versione ergonomica che punta a garantire resistenza e comfort su più misure. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

ring pro ultrahuman con batteria di 15 giorni e jade ai biointelligent
© Mondoandroid.com - Ring pro ultrahuman con batteria di 15 giorni e jade ai biointelligent

Jade Cargill celebra il suo regno di 100 giorni con i fanNel corso dell’ultima puntata di SmackDown, Jade Cargill ha consolidato la propria posizione difendendo con successo il titolo delle donne contro...

iPhone 18 Pro Max con batteria 5000 mAh: capacità sufficiente?Apple sta per lanciare un nuovo iPhone, l’iPhone 18 Pro Max, che secondo le ultime indiscrezioni avrà una batteria da oltre 5000 mAh.

La pagina raccoglie aggiornamenti e contenuti provenienti dal web.

Ultrahuman Ring Pro: autonomia e design per il ritorno negli USAUltrahuman ha svelato il suo nuovo smart ring, il Ring Pro, un dispositivo innovativo che arriva in un momento cruciale. L'azienda indiana è infatti impegnata a ricostruire la propria presenza negli S ... it.blastingnews.com

ring pro ultrahuman conUltrahuman's Ring Pro wants to last 15 days on your finger, and has an AI that won't just sit on your dataUltrahuman has launched Ring Pro, its third-generation smart ring that delivers up to 15 days of battery life—a number the company calls a \fundamenta. timesofindia.indiatimes.com

Trova facilmente notizie e video collegati.