Ultrahuman ha annunciato due prodotti innovativi: la Ring PRO, un anello intelligente di nuova generazione con una batteria che dura fino a 15 giorni, e Jade, un assistente IA definito biointelligente. La Ring PRO si propone come un dispositivo versatile e duraturo, mentre Jade integra tecnologie di intelligenza artificiale avanzata. Entrambi i prodotti sono stati presentati come novità significative dall’azienda.

Ultrahuman presenta due novità di rilievo: la Ring PRO, anello intelligente di nuova generazione, e Jade, assistente IA “biointelligente”. l’articolo sintetizza caratteristiche chiave, autonomia, sicurezza e disponibilità, offrendo una panoramica accurata dei dettagli annunciati e delle implicazioni per gli utenti. la ring pro propone una architettura in titanio e una palette di colori selezionata: bionic gold, space silver, aster black e raw titanium. è disponibile in taglie da 5 a 14 e punta a offrire durata nel tempo e affidabilità durante l’uso quotidiano. la ring pro si caratterizza per una struttura in titanio e una versione ergonomica che punta a garantire resistenza e comfort su più misure. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

© Mondoandroid.com - Ring pro ultrahuman con batteria di 15 giorni e jade ai biointelligent

Jade Cargill celebra il suo regno di 100 giorni con i fanNel corso dell’ultima puntata di SmackDown, Jade Cargill ha consolidato la propria posizione difendendo con successo il titolo delle donne contro...

iPhone 18 Pro Max con batteria 5000 mAh: capacità sufficiente?Apple sta per lanciare un nuovo iPhone, l’iPhone 18 Pro Max, che secondo le ultime indiscrezioni avrà una batteria da oltre 5000 mAh.

La pagina raccoglie aggiornamenti e contenuti provenienti dal web.

Ultrahuman Ring Pro: autonomia e design per il ritorno negli USAUltrahuman ha svelato il suo nuovo smart ring, il Ring Pro, un dispositivo innovativo che arriva in un momento cruciale. L'azienda indiana è infatti impegnata a ricostruire la propria presenza negli S ... it.blastingnews.com

Ultrahuman's Ring Pro wants to last 15 days on your finger, and has an AI that won't just sit on your dataUltrahuman has launched Ring Pro, its third-generation smart ring that delivers up to 15 days of battery life—a number the company calls a \fundamenta. timesofindia.indiatimes.com