Jade Cargill ha festeggiato i suoi primi 100 giorni da campionessa, una conquista che ha sorpreso i fan. La wrestler ha mostrato il suo titolo durante l’ultima puntata di SmackDown, attirando l’attenzione di molti spettatori. La vittoria di Cargill si è verificata dopo settimane di allenamenti intensi, lasciando il pubblico impressionato dalla sua determinazione.

Nel corso dell’ultima puntata di SmackDown, Jade Cargill ha consolidato la propria posizione difendendo con successo il titolo delle donne contro un’avversaria di rilievo, Jordynne Grace. Questa vittoria le ha permesso di raggiungere un importante traguardo di **100 giorni** da campionessa, un obiettivo che segna una fase significativa nel suo percorso nel mondo del wrestling professionistico. Dal debutto come campionessa, avvenuto durante l’evento Saturday Night’s Main Event del 1° novembre, Jade Cargill ha vissuto momenti di criticità e apprezzamenti. Le opinioni dei tifosi si sono spesso concentrate sulle modalità di gestione del titolo da parte della WWE, con alcuni sostenitori che hanno lamentato il numero limitato di difese titolate e un percorso spesso percepito come poco coinvolgente. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Jade Cargill celebra il suo regno di 100 giorni con i fan

Una recente statistica sul regno di Jade Cargill al WWE Women’s Championship ha attirato l’attenzione dei fan.

Da quando ha conquistato il WWE Women’s Championship quasi tre mesi fa, Jade Cargill ha totalizzato meno di otto minuti di tempo in TV.

