Rinascita del Park Hotel Grandi FdI | Può essere un volano ma serve un progetto per Marina

Un rappresentante di Fratelli d’Italia ha commentato la possibile riapertura del Park Hotel a Marina, sottolineando che questa occasione potrebbe favorire lo sviluppo della zona. Tuttavia, ha precisato che per trasformare questa opportunità in un vero impulso sono necessari interventi concreti da parte dell’amministrazione comunale, accompagnati da trasparenza e collaborazione tra le parti coinvolte.

Il consigliere di Fratelli d'Italia sulla possibile riapertura della struttura turistica: "Il Comune non può limitarsi a controllare, sanzionare o interloquire segretamente" La rinascita del Park Hotel può essere una occasione di rilancio per la località di Marina, ma dal Comune servono interventi concreti, trasparenza e condivisione. Questo il messaggio che Nicola Grandi, capogruppo in Consiglio comunale di Fratelli d'Italia lancia al sindaco di Ravenna. Se infatti il gruppo Zanchetta sembra intenzionato a riaprire la storica struttura alberghiera, "allora al sindaco di Ravenna spetta un compito preciso: costruire le condizioni perché ciò accada.