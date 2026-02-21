Milano la rinascita di via Marina | presentato il progetto di riqualificazione ecco come sarà

Il progetto di riqualificazione di via Marina si basa sulla volontà di migliorare gli spazi pubblici e valorizzare gli edifici storici, dopo anni di abbandono. Le autorità hanno presentato dettagli concreti su interventi di rifacimento dei marciapiedi, nuove aree verdi e miglioramenti alla viabilità. L’obiettivo è rendere la strada più vivibile e sicura per residenti e visitatori. La fase di lavori dovrebbe partire entro la prossima primavera.

Milano, 21 febbraio 2026 – Milano riacquisterà uno dei luoghi più significativi e storici del paesaggio urbano. È stato presentato lo studio di riqualificazione dell'ambito di via Marina, un progetto ambizioso e importante che restituirà alla città la passeggiata pubblica dei Boschetti lungo la strada che affianca i Giardini Pubblici Indro Montanelli, in zona Porta Venezia. Via Marina, infatti, è parte integrante del progetto di Giuseppe Piermarini per il primo giardino pubblico della città, risalente al '700. Il nubifragio che ha colpito la città nell'estate 2023 ha avuto un forte impatto nell'area di via Marina. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Stadio Maradona, il nuovo progetto senza la pista d’atletica: ecco quando sarà presentatoIl nuovo progetto di riqualificazione dello stadio Maradona di Napoli, che elimina la pista d’atletica, sarà presentato entro luglio alla Uefa e alla Figc.

