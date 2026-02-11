Superlega anche il Real si ritira Può essere la fine definitiva del progetto

Il Real Madrid ha annunciato ufficialmente il ritiro dalla Superlega. La decisione arriva dopo settimane di polemiche e proteste, e sembra segnare la fine del progetto che aveva diviso il calcio europeo. Il comunicato di Florentino Perez lascia intendere che ci saranno cambiamenti importanti nel futuro del club e, forse, anche nel panorama calcistico internazionale. Ora si attende solo di capire quali saranno le prossime mosse e come reagiranno le altre squadre coinvolte.

Fine della Superlega? Forse è presto per dirlo, però qualcosa di clamoroso sta succedendo in queste ore. Pochi minuti fa l'Uefa – in questo momento riunita nell'Esecutivo a Bruxelles – ha rilasciato un comunicato di poche righe, un po' misterioso ma molto significativo: "Dopo mesi di discussioni condotte nel migliore interesse del calcio europeo, la Uefa, i club calcistici europei (Efc) e il Real Madrid CF annunciano di aver raggiunto un accordo sui principi per il benessere del calcio europeo, nel rispetto del principio del merito sportivo, con particolare attenzione alla sostenibilità a lungo termine del club e al miglioramento dell'esperienza dei tifosi attraverso l'uso della tecnologia.

