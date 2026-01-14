Rimpasto in Regione Fratelli d’Italia avverte Schifani | Sanità nodo politico Messina sullo sfondo

Il rimpasto della giunta regionale siciliana si concentra sulla gestione della sanità, considerata una questione strategica e complessa. Fratelli d’Italia avverte il presidente Renato Schifani sulla delicatezza di questo tema, che rappresenta uno dei nodi principali dell’attuale fase politica in Sicilia. Con Messina come possibile scenario, l’attenzione si concentra sulle future scelte amministrative e sulle sfide di un settore fondamentale per il territorio.

Rimpasto Sicilia, FdI punterebbe alla Formazione: trattativa ex Dc-Udc - Fratelli d’Italia, secondo le ricostruzioni, avrebbe indirizzato le proprie attenzioni sull’assessorato all’Istruzione e sulla ... cataniaoggi.it

Rimpasto alla Regione, FdI punta all’assessorato alla Formazione - È sull’assessorato all’Istruzione e alla Formazione professionale che ha messo il mirino Fratelli d’Italia. msn.com

Regione, Schifani: “Nel pomeriggio incontrerò la Dc, partito decapitato” https://qds.it/regione-siciliana-presidente-renato-schifani-incontro-dc-governo-giunta-politica-rimpasto/ facebook

