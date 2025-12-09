Sabato 13 e domenica 14 dicembre il Teatro La Ribalta di Salerno presenta una sorprendente reinterpretazione de “La Bisbetica Addomesticata”, diretta da Valentina Mustaro e affidata alla storica compagnia di casa. Una messinscena che rilegge Shakespeare con un approccio contemporaneo, metateatrale e profondamente legato alla tradizione della Commedia dell’Arte. Il lavoro prende avvio dal celebre testo shakespeariano, che ruota attorno al tentativo di Petruccio di “domare” la ribelle Caterina, ma la regia sceglie di andare oltre la semplice rielaborazione: utilizza l’opera come lente per mostrare, smascherare e deformare le dinamiche di potere, desiderio e conflitto che attraversano il palcoscenico e la vita reale degli attori. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - La Bisbetica Addomesticata al Teatro La Ribalta: date e dettagli