Salerno il Teatro La Ribalta porta in scena La Bisbetica Addomesticata

Sabato e domenica, 13 e 14 dicembre, il Teatro La Ribalta di Salerno accoglie la compagnia padrona di casa con una nuova e sorprendente creazione:La Bisbetica Addomesticata, diretta da Valentina Mustaro. Sabato 13 dicembre: ore 21:00Domenica 14 dicembre: ore 19:00Smascherare il potere con la. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

Università degli Studi di Salerno, al via l’8 ottobre 2025 presso il Teatro di Ateneo la prima Giornata per l’umanizzazione delle cure: in partnership con il Dipartimento di Studi Politici e Sociali dell’Università di Salerno

Conferenza Stampa Premio Mulieres e Rassegna di Incontri con Autori e Teatro 2025 al Comune di Salerno

Salerno, Teatro Arbostella: ai nastri di partenza la stagione 25-26

Una mattinata speciale per gli studenti del Liceo Musicale Alfano I! Il Teatro Verdi di Salerno ha aperto le porte alla magia del teatro con la matinée per le scuole dedicata a "Il cappello di paglia di Firenze". Un'occasione unica per scoprire il fascino della co

"FONDAZIONE SALERNO CONTEMPORANEA - TEATRO STABILE DI INNOVAZIONE"

