Corsi di pittura al posto dei pusher Zingonia la sera non fa più paura - Il video
A Zingonia, la sera cambia volto: i corsi di pittura sostituiscono le ombre del passato, trasformando il quartiere. Il video IL REPORTAGE racconta questa rinascita, dove il fronte si sposta dal controllo delle strade al rispetto del Codice della strada, tra 52mila veicoli quotidiani. Una nuova vita prende forma, e la città guarda avanti con speranza e determinazione.
IL REPORTAGE. Ora il fronte non è più l’ordine pubblico ma il Codice della strada: qui passano 52mila veicoli al giorno. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it
