Caso Pierina la verità della nipote | Tra mamma e Louis sguardi complici la sera del delitto ero con lei e zio

Nell’ambito del processo a Louis Dassilva a Rimini, emerge la testimonianza della nipote di Pierina, che descrive sguardi complici tra madre e zio. L’udienza del 16 dicembre 2025 si presenta come un momento cruciale, volto a chiarire ulteriori dettagli sul delitto, contribuendo a delineare il quadro delle responsabilità e delle dinamiche familiari coinvolte.

Rimini, 16 dicembre 2025 – Un’udienza cruciale. Delicata. Importantissima, per aggiungere un altro tassello fondamentale al mosaico di testimonianze che si stanno accumulando mano a mano che, un’udienza dopo l’altra, continua il processo a Louis Dassilva nella Corte d’Assise di Rimini. Lì dove ieri mattina si è tenuta la sesta udienza del procedimento per fare luce sull’omicidio di Pierina Paganelli, l’anziana uccisa nel seminterrato di via del Ciclamino 31 il 3 ottobre 2023, che ha visto come protagonista al banco dei testimoni Giorgia Saponi. La nipote di Pierina: Giorgia e i misteri della sera del delitto Il rapporto con la nonna. Ilrestodelcarlino.it

