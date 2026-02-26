Casa arriva l’anagrafe dei proprietari e il Fisco rilancia i controlli sul Superbonus

Il governo ha avviato nuove verifiche sul Superbonus, in particolare quando le rendite catastali non sono state aggiornate. Saranno controllate le proprietà immobiliari per garantire la correttezza delle pratiche. Sono previste anche nuove procedure di valutazione per i proprietari. Le autorità intendono assicurare trasparenza e correttezza nel settore edilizio e fiscale.

Nelle previsioni dell'atto di indirizzo sugli obiettivi di politica fiscale firmato il 25 febbraio dal ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti un ricco capitolo è dedicato al Catasto. Qui la lotta contro gli immobili irregolari poggerà su una nuova «Anagrafe dei titolari», il censimento fiscale dei proprietari che potrà servire anche per «attività di supporto agli enti territoriali, di gestione delle emergenze e salvaguardia del patrimonio immobiliare». La novità attua peraltro un accordo che l'Italia ha firmato con altri 24 Paesi per attivare uno scambio automatico fra i contribuenti che posseggono case e incassano affitti, anche quelli brevi.