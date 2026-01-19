Controlli del Fisco a chi arrivano le 20mila lettere sul Superbonus e cosa rischia chi le riceve

L'Agenzia delle Entrate ha annunciato l'invio di circa 20.000 lettere a contribuenti che hanno usufruito del Superbonus senza aver aggiornato la rendita catastale degli immobili interessati. Questa iniziativa mira a verificare la corretta applicazione delle agevolazioni fiscali e a contrastare eventuali irregolarità. È importante che i destinatari prestino attenzione alle comunicazioni e, se necessario, adottino le opportune misure correttive.

Il Superbonus 110% rappresenta un’opportunità importante per i condomini, che hanno ancora tempo fino al 31 dicembre 2025 per completare i lavori. Tuttavia, il Fisco intensifica i controlli su questi edifici per verificare la conformità delle detrazioni. Chi non rispetta le normative potrebbe rischiare la perdita dello sconto fiscale e altre sanzioni.

