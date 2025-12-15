Salza Irpina laboratorio natalizio per i più piccoli

Zazoom 15 dic 2025

Salza Irpina si appresta a ospitare un laboratorio natalizio dedicato ai più piccoli, offrendo loro un'occasione unica di riscoprire le tradizioni antiche del periodo natalizio. Un evento pensato per coinvolgere i bambini in attività divertenti e educative, creando ricordi preziosi in un'atmosfera festosa e autentica.

Salza Irpina si prepara a vivere una mattinata speciale dedicata ai bambini e alle tradizioni di un tempo. Venerdì 23 dicembre, a partire dalle ore 10.30, presso la tensostruttura in piazza Michele Capozzi, si terrà un laboratorio natalizio all’insegna della manualità, della condivisione e. Avellinotoday.it

