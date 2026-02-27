Rifiuti | sabato 28 e domenica 1 marzo nuovo appuntamento Ama il tuo quartiere a Roma

Sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo si terrà a Roma una nuova edizione di “Ama il tuo quartiere – Giornate del riciclo”, iniziativa dedicata alla sensibilizzazione sulla gestione dei rifiuti. L’evento coinvolge diverse zone della città e mira a promuovere pratiche di raccolta differenziata tra i cittadini, attraverso attività di informazione e coinvolgimento diretto. La campagna si ripete con l’obiettivo di rafforzare l’attenzione sull’ambiente urbano.

Sabato 28 febbraio e domenica 1 marzo si svolgerà un nuovo appuntamento con la campagna di sensibilizzazione ambientale intitolata "Ama il tuo quartiere – Giornate del riciclo". Questa iniziativa prevede una raccolta straordinaria gratuita di rifiuti ingombranti, elettronici e speciali, organizzata da Ama in collaborazione con il Tgr Lazio Rai. In particolare, nei Municipi Roma I, II, IV, V, VI, IX, X, XI, XII, XIV e XV, saranno allestite 15 postazioni dedicate.