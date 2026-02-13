Sabato 14 e domenica 15 febbraio, Roma ospiterà di nuovo l’iniziativa “Ama il tuo quartiere”, una campagna di sensibilizzazione sul riciclo e la gestione dei rifiuti. La manifestazione coinvolge volontari e cittadini che si riuniscono per pulire le strade e promuovere pratiche più sostenibili. Durante le giornate, verranno organizzati punti di raccolta per materiali riciclabili e attività di educazione ambientale nelle zone centrali e periferiche della città.

Sabato 14 e domenica 15 febbraio, si svolgerà un nuovo importante appuntamento con la campagna di sensibilizzazione ambientale intitolata “Ama il tuo quartiere – giornate del riciclo”. Questo evento prevede una raccolta straordinaria e gratuita di rifiuti ingombranti, tessili, elettrici ed elettronici, organizzata da Ama in collaborazione con il Tgr Lazio Rai. Postazioni di Raccolta nei Municipi di Roma. Saranno complessivamente 13 le postazioni messe a disposizione dei cittadini romani, distribuite nei Municipi Roma I, II, V, VI, VII, VIII, X, XI, XII, XIII, XIV e XV. È importante notare che anche i centri di raccolta fissi saranno regolarmente aperti durante entrambe le giornate, fatta eccezione per il centro di raccolta di via Ateneo Salesiano, che rimarrà temporaneamente chiuso a causa di danni provocati da un incendio. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

© Romadailynews.it - Rifiuti: sabato 14 e domenica 15 febbraio torna a Roma iniziativa “Ama il tuo quartiere”

Sabato 14 febbraio, il quartiere Trastevere si riempie di colori e musica con la tradizionale sfilata carnevalesca, che quest’anno torna a coinvolgere anche le scuole del quartiere, rendendo l’evento più vivace e partecipato rispetto alle edizioni passate.

Sabato 14 e domenica 15 febbraio, le strade di Roma resteranno chiuse al traffico per via di manifestazioni, eventi sportivi e carnevaleschi, tra cui numerose sfilate che attraverseranno il centro e i quartieri più frequentati.

Argomenti discussi: Ama il tuo quartiere 14 e 15 febbraio; La raccolta dei rifiuti ingombranti a Roma sabato 14 e domenica 15 febbraio; Rifiuti ingombranti, nel week end torna Ama il tuo quartiere: 14 eco-stazioni straordinarie in città; La raccolta dei rifiuti ingombranti a Roma sabato 14 e domenica 15 febbraio.

Torna Ama il tuo quartiere: la raccolta straordinaria di rifiuti sabato 14 e domenica 15L'iniziativa di Ama in collaborazione con la Tgr Lazio interesserà 12 municipi e tutti i centri di raccolta fissi. Si potranno conferire rifiuti ingombranti e speciali ... rainews.it

Rifiuti ingombranti: sabato 14 febbraio tornano i Sabati EcologiciSabato 14 febbraio sarà la prima data del 2026 per l’iniziativa di AcegasApsAmga e Comune di Casalserugo. L’area sarà allestita con quattro cassoni: uno per il legno, uno per gli ingombranti e uno per ... padovaoggi.it

Sabato 14 febbraio e domenica 15 febbraio, torna l'appuntamento con la campagna di sensibilizzazione ambientale #AmailTuoQuartiere – Giornate del Riciclo, raccolta straordinaria gratuita di rifiuti ingombranti, elettronici e speciali organizzata da Ama i - facebook.com facebook