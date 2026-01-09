Rifiuti | Ama sabato e domenica raccolta ingombranti in undici municipi di Roma

Nel fine settimana di sabato 10 e domenica 11 gennaio, l’Ama ripropone in undici municipi di Roma la campagna “Ama il tuo quartiere, giornate del riciclo”. Si tratta di un’opportunità gratuita per i cittadini di conferire rifiuti ingombranti, elettronici e speciali, contribuendo alla tutela dell’ambiente e alla pulizia dei quartieri della città.

Nel fine settimana di sabato 10 e domenica 11 gennaio, riprendono gli appuntamenti della campagna di sensibilizzazione ambientale intitolata “Ama il tuo quartiere, giornate del riciclo”, che offre ai cittadini la possibilità di partecipare a una raccolta straordinaria e gratuita di rifiuti ingombranti, elettronici e speciali. Questa iniziativa è organizzata dall’azienda comunale Ama in collaborazione con il Tgr Lazio Rai. In particolare, nei municipi II, IV, V, VI, VII, IX, XI, XII, XIII, XIV e XV, saranno predisposte 13 postazioni dedicate. Inoltre, i centri di raccolta fissi saranno aperti regolarmente durante entrambe le giornate. 🔗 Leggi su Romadailynews.it

