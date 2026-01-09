Prima reintegrati e ora licenziati la Corte d' appello ribalta la sentenza per 11 lavoratori dell' Hotel Excelsior
La Corte d'appello ha recentemente modificato una precedente decisione riguardante undici lavoratori dell'Hotel Excelsior di via Libertà. Dopo essere stati licenziati nel marzo 2022, i dipendenti erano stati reintegrati in virtù di un ricorso al tribunale del Lavoro. Ora, la sentenza è stata ribaltata, confermando la posizione dell'azienda e modificando il quadro giuridico precedente.
Erano stati tutti licenziati a marzo del 2022, ma poi, in seguito ad un ricorso al tribunale del Lavoro, undici dipendenti dell'Hotel Excelsior di via Libertà, erano stati tutti reintegrati. Adesso, tuttavia, la sezione Lavoro della Corte d'Appello ha deciso di ribaltare il verdetto e di. 🔗 Leggi su Palermotoday.it
Leggi anche: Crac Banca Etrura, la corte d'Appello ribalta parte della sentenza del tribunale di Arezzo: Rosi e Baiocchi condannati
Leggi anche: Crac Banca Etruria, la corte d'Appello ribalta parte della sentenza del tribunale di Arezzo: Rosi e Baiocchi condannati
Capaccio Paestum. Paistom risanata: tutti i lavoratori reintegrati, Paolino:" un’organizzazione stabile, che non ammetterà clientele o favoritismi ma che riconoscerà solo meriti e diritti per tutti" LEGGI ARTICOLO https://shorturl.at/4mkH6 #capacciopaestun #pai - facebook.com facebook
Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.