Prima reintegrati e ora licenziati la Corte d' appello ribalta la sentenza per 11 lavoratori dell' Hotel Excelsior

La Corte d'appello ha recentemente modificato una precedente decisione riguardante undici lavoratori dell'Hotel Excelsior di via Libertà. Dopo essere stati licenziati nel marzo 2022, i dipendenti erano stati reintegrati in virtù di un ricorso al tribunale del Lavoro. Ora, la sentenza è stata ribaltata, confermando la posizione dell'azienda e modificando il quadro giuridico precedente.

