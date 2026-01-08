Crac Banca Etrura la corte d' Appello ribalta parte della sentenza del tribunale di Arezzo | Rosi e Baiocchi condannati

La Corte d'Appello ha ribaltato in parte la sentenza del Tribunale di Arezzo nel caso Crac Banca Etruria, condannando Lorenzo Rosi e Federico Baiocchi. Entrambi erano stati assolti in primo grado, ma ora sono stati condannati rispettivamente a due anni con la condizionale e a tre anni e sei mesi di reclusione. La vicenda riguarda questioni legate alla gestione dell’istituto di credito e si inserisce nel contesto delle indagini sul suo default.

