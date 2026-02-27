Rieti | nasce l’angolo di bellezza per pazienti oncologiche

Il 6 marzo alle 11:00 all’Ospedale San Camillo De Lellis di Rieti sarà inaugurato l’Angolo di Bellezza, un nuovo spazio dedicato alle pazienti oncologiche. La cerimonia di apertura prevede la partecipazione di rappresentanti dell’ospedale e di associazioni locali. L’iniziativa mira a offrire un ambiente dedicato al benessere e alla cura di sé delle donne che affrontano percorsi di terapia.

Il 6 marzo, alle 11:00, all'Ospedale San Camillo De Lellis di Rieti, nascerà l'Angolo di Bellezza, un progetto rivoluzionario nel panorama delle terapie oncologiche. Questo spazio, pensato per le pazienti in cura di radioterapia, non è un semplice servizio estetico, ma un presidio di resilienza e dignità. Sostenuto dall'ASL Rieti e finanziato grazie ai proventi del libro Il trucco dell'anima – La bellezza durante la cura di Tamara Liberali, l'iniziativa rappresenta un passo concreto verso l'umanizzazione delle cure mediche. L'inaugurazione non sarà un evento formale, ma un momento di condivisione e crescita. Le pazienti potranno partecipare a un corso di trucco, imparando a gestire gli effetti estetici delle terapie. 🔗 Leggi su Ameve.eu

Dal curare al prendersi cura: alla LILT Benevento al via i laboratori di bellezza per pazienti oncologiche

A Benevento laboratori di bellezza gratuiti per malate oncologiche

