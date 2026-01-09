Contrasto all’immigrazione clandestina due stranieri espulsi dalla polizia

La Questura di Piacenza prosegue le proprie iniziative volte a contrastare l’immigrazione clandestina. Recentemente, sono stati individuati e espulsi due stranieri che si trovavano irregolarmente sul territorio. Queste azioni rientrano in un più ampio intervento volto a garantire il rispetto delle norme e la sicurezza pubblica, mantenendo alta l’attenzione sul controllo dell’immigrazione irregolare.

Continua l'attività di contrasto della Questura di Piacenza nei confronti dell'immigrazione clandestina.Nella giornata di ieri l'Ufficio Immigrazione ha trattato la posizione sul territorio nazionale di due cittadini risultati irregolari, identificati per un cittadino albanese di 34 anni e un.

