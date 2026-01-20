Milano | abusi su alunne pm chiede condanna a 10 anni e 4 mesi per un maestro

Il pubblico ministero di Milano ha chiesto una condanna di 10 anni e 4 mesi di carcere per un maestro accusato di aver commesso abusi sessuali su sette alunne di circa dieci anni. La richiesta, formulata nel contesto di un rito abbreviato, riflette la gravità delle accuse di violenza sessuale aggravata. La vicenda ha suscitato attenzione e preoccupazione nella comunità locale.

Milano, 20 gen. (Adnkronos) - Dieci anni e quattro mesi di carcere. E' la richiesta che il pubblico ministero di Milano Alessia Menegazzo ha pronunciato, già 'scontato' vista la scelta difensiva del rito abbreviato, nei confronti di un insegnante accusato di violenza sessuale aggravata ai danni di sette alunne di circa dieci anni. Il docente, 45 anni, sorpreso dalle telecamere e microspie posizionate quando erano nati i sospetti dei genitori poi trasmessi al dirigente scolastico, era stato arrestato il 10 febbraio del 2025. La sentenza del giudice per l'udienza preliminare Domenico Santoro è attesa per il prossimo 5 febbraio. 🔗 Leggi su Iltempo.it

Abusi sessuali su 7 alunne in una scuola di Milano: chiesti 10 anni per un maestro di musicaIn un caso di grave natura, la Procura di Milano ha richiesto una pena di 10 anni e 4 mesi per un maestro di musica accusato di aver abusato sessualmente di sette alunne in una scuola elementare.

Maestro di musica accusato di violenza sessuale su sette alunne: la Procura chiede 10 anni e 4 mesi di reclusioneLa Procura di Milano ha richiesto una condanna di oltre dieci anni di reclusione per un maestro di musica, accusato di aver commesso violenze sessuali e adescamenti su sette bambine di età inferiore ai dieci anni.

