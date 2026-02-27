Rider in piazza | salari da fame sciopero a Bologna

Sabato 28 febbraio, i rider di Deliveroo e Glovo si riuniranno in piazza a Bologna per manifestare contro le condizioni di lavoro e i salari percepiti. La protesta coinvolge lavoratori che chiedono miglioramenti e denunciano difficoltà legate alle loro attività quotidiane. L’evento si svolge nel centro della città e vede la partecipazione di diverse sigle di rappresentanza.

Sommario: A Bologna, sabato 28 febbraio, i rider di Deliveroo e Glovo scenderanno in piazza per protestare contro le condizioni di lavoro. Lo sciopero, indetto dal sindacato Usb, segue l'apertura di fascicoli da parte della Procura di Milano per presunto sfruttamento e caporalato. I lavoratori chiedono salari dignitosi e contratti regolari. La pioggia di denunce contro le piattaforme di food delivery non si ferma. Sabato 28 febbraio, a partire dalle 15, i rider di Deliveroo e Glovo si raduneranno in piazza XX Settembre a Bologna per protestare contro le condizioni di lavoro. Lo sciopero è stato indetto dal sindacato Usb, che da anni denuncia lo sfruttamento sistematico dei lavoratori del settore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

