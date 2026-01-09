Tra inattivi e salari da fame Meloni festeggia
I dati Istat sull’occupazione evidenziano una situazione complessa nel mercato del lavoro italiano. Mentre alcuni rappresentanti politici celebrano i risultati, è importante analizzare con attenzione i numeri relativi a inattivi e salari. In questo contesto, si apre una riflessione sulle vere condizioni occupazionali nel paese e sulle reali sfide da affrontare per un miglioramento duraturo.
Propaganda a parte, il governo ha davvero motivo di stappare lo champagne di fronte ai dati Istat di ieri sull’occupazione? Certamente molto meno di quanto non assicurino gli esponenti della . il manifesto. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it
Illusioni statistiche: la precarietà diventa insicurezza.
