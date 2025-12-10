Sciopero generale della Cgil Forlì in marcia | corteo e comizio in piazza contro precarietà e salari bassi
In occasione dello sciopero generale indetto dalla Cgil, Forlì si mobilita con un corteo e un comizio in piazza, manifestando contro precarietà e salari bassi. La protesta evidenzia le criticità di un Paese in cui il potere d'acquisto si riduce, mentre aumentano le risorse per l'economia di guerra e diminuiscono gli investimenti per servizi pubblici essenziali.
"In Italia diminuisce il potere di acquisto di salari e pensioni, diminuiscono gli investimenti per scuola e sanità pubblica, ma le risorse destinate all’economia di guerra aumentano. Davanti all’ennesima Legge di Bilancio ingiusta, Cgil proclama sciopero generale per venerdì 12 dicembre e. 🔗 Leggi su Forlitoday.it
Venerdì 12 dicembre è il giorno dello sciopero generale della Cgil. I lavoratori e le lavoratrici italiane si fermano in tutti i settori pubblici e privati per l’intero turno di lavoro di 8 ore, ovviamente nel rispetto delle garanzie previste dalla legge per i servizi pubblici - facebook.com Vai su Facebook
Venerdì 12 dicembre, sciopero generale nazionale. Possibili disagi causati dalla ridotta attività per l'intera giornata rb.gy/h1ki8x Inps Comunica Vai su X
Sciopero generale di venerdì 12 dicembre: chi si ferma in Toscana - A Firenze via ad un grande corteo regionale, guidato dal segretario generale Maurizio Landini, che attraverserà il centro cittadino per concludersi in piazza del Carmine ... lanazione.it scrive
