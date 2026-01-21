La stroke unit di Portogruaro è tra le migliori in Italia per la cura dell' ictus

La stroke unit dell’ospedale di Portogruaro è riconosciuta come una delle migliori in Italia per la gestione dell’ictus. Grazie a competenze specializzate e a tecnologie avanzate, garantisce un intervento tempestivo e di qualità, contribuendo al miglior risultato possibile per i pazienti. La struttura rappresenta un punto di riferimento nel panorama sanitario nazionale per la cura dell’ictus ischemico.

La stroke unit dell’ospedale di Portogruaro si conferma tra le strutture più performanti a livello nazionale nella cura dell’ictus ischemico. A certificarlo sono i dati del Piano nazionale esiti (Pne) 2025, il rapporto annuale elaborato da Agenas, l'osservatorio del ministero della salute che.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Leggi anche: A Rimini inaugura la quarta Stroke Unit della Romagna per la cura dell'ictus. Trattati 91 pazienti nei primi mesi Leggi anche: Giornata mondiale dell’ictus, la Stroke Unit del Sant’Anna è hub di riferimento Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Argomenti discussi: Avviso agli utenti - Trasferimento reparti ospedalieri nel Nuovo Ospedale dei reparti di Neurologia e Stroke Unit; Nuovo ospedale, Neurologia e Stroke Unit a pieno regime; Pordenone, terza fase del trasloco: neurologia e riabilitazione nel nuovo ospedale; MORGANTE RILANCIA IL SAN PIO: NEL 2026 NUOVO PRONTO SOCCORSO, NEUROLOGIA – STROKE UNIT, MEDICINA NUCLEARE E AUMENTO POSTI LETTO. Sanità, la Stroke Unit di Portogruaro tra le migliori in Italia per la cura dell'ictusI dati PNE 2025 premiano la Stroke Unit di Portogruaro: mortalità per ictus ischemico molto sotto la media nazionale. nordest24.it Rieti, contrordine in ospedale: la Stroke Unit contro l'ictus non si fermerà più...RIETI - Il servizio di Stroke Unit dell’ospedale de Lellis (nella foto) non chiuderà per l’estate, ma proseguirà il suo servizio. La notizia dello stop fino al 27 agosto, a causa della concomitanza ... ilmessaggero.it Sanità, la Stroke Unit di Portogruaro tra le migliori in Italia per la cura dell'ictus --> https://www.nordest24.it/pne-2025-stroke-unit-portogruaro-cura-ictus - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.