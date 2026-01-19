Sembra un messaggio dell’ASL ma ti svuota il conto | allarme truffa nazionale sul finto CUP

Attenzione: è in atto una truffa su tutto il territorio nazionale che si presenta come un messaggio dell'ASL, ma in realtà è una frode. Questa trappola mira a ingannare le persone e svuotare il conto corrente. È importante riconoscere i segnali di un messaggio falso e adottare misure di sicurezza per proteggersi da questo tipo di truffa.

Una pericolosa truffa sta colpendo su tutto il territorio nazionale: sembra un messaggio dell’ASL ma è una trappola. In Umbria si registra un nuovo allarme legato alla sicurezza informatica: una vasta ondata di messaggi fraudolenti, veicolata tramite SMS, sta colpendo i cittadini sfruttando il nome del Centro Unico di Prenotazione (Cup) regionale. Questa truffa, nota come smishing, mira a ingannare gli utenti meno esperti, i nducendoli a fornire dati sensibili o a subire sottrazioni economiche, causando un grave rischio per la sicurezza digitale e finanziaria degli umbri. La tecnica della truffa via SMS del falso Cup. 🔗 Leggi su Screenworld.it

