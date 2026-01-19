Sembra un messaggio dell’ASL ma ti svuota il conto | allarme truffa nazionale sul finto CUP

Attenzione: è in atto una truffa su tutto il territorio nazionale che si presenta come un messaggio dell'ASL, ma in realtà è una frode. Questa trappola mira a ingannare le persone e svuotare il conto corrente. È importante riconoscere i segnali di un messaggio falso e adottare misure di sicurezza per proteggersi da questo tipo di truffa.

Una pericolosa truffa sta colpendo su tutto il territorio nazionale: sembra un messaggio dell'ASL ma è una trappola. In Umbria si registra un nuovo allarme legato alla sicurezza informatica: una vasta ondata di messaggi fraudolenti, veicolata tramite SMS, sta colpendo i cittadini sfruttando il nome del Centro Unico di Prenotazione (Cup) regionale. Questa truffa, nota come smishing, mira a ingannare gli utenti meno esperti, i nducendoli a fornire dati sensibili o a subire sottrazioni economiche, causando un grave rischio per la sicurezza digitale e finanziaria degli umbri. La tecnica della truffa via SMS del falso Cup.

ATTENZIONE alle truffe su WhatsApp Sono in forte aumento le truffe legate al furto dell’account WhatsApp. Il raggiro avviene tramite un messaggio che sembra arrivare da un contatto fidato, con una richiesta urgente di denaro o ricariche. Proprio perché - facebook.com facebook

